Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltında
Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklar köyündeki bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, düğünde B.B'yi (58) havaya ateş ettiği sırada suçüstü yakalayarak, silaha el koydu.
Aşağı Karakısık köyündeki düğünde de ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtığı tespit edilen M.E. (33) ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?