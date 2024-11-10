Düğünde Havaya Ateş, Genç Kız Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düğünde Havaya Ateş, Genç Kız Öldü

Viranşehir'de düğün sırasında havaya açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Reyhan S. hayatını kaybetti.

10.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaban Mahallesi kırsalındaki Gezdik mezrasında yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş açıldı.

Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Reyhan S. (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Reyhan S, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye başsağlığı diledi.

Olaya ilişkin Şıldak, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor, 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri, bir başkası düğün sahibi ve 2 de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. 5'i de yakalandı, idari para cezası uygulaması yapıldı. Güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."

Vali Şıldak, benzer olayların yaşanmaması için kurallara uyulması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Viranşehir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde Havaya Ateş, Genç Kız Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 00:15:50. #1.13#
SON DAKİKA: Düğünde Havaya Ateş, Genç Kız Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.