Düğündeki Duman Şovunda Çocuk Yanık Tedavisi
Düğündeki Duman Şovunda Çocuk Yanık Tedavisi

18.08.2025 11:37
Düğünde sıvı azotun dökülmesiyle ağır yaralanan Elif Simay, 7 operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Düğünde gelin ve damadın ilk danslarında sahne şovu için kullanılan duman gösterisi esnasında sıvı azotun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik, Bilkent Şehir Hastanesinde geçirdiği 7 operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Tiftik ailesi, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir akrabalarının düğününe katıldı. Gelin ve damadın ilk danslarında sahne efektinde kullanılan sıvı azotun üzerine dökülmesi sonucunda 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik yaralandı. Elif Simay, 18 gün kaldığı hastanede 7 ayrı operasyon geçirdi.

Düğünde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Elif Simay Tiftik, "Buhara elimi uzatıyordum, abi dökerken bir anda fışkırmaya başladı. Annemlerin yanına giderken her yerime değdi, elbiseler üstüme yapıştı. Şu an iyiyim. Bir daha düğüne gitmeyeceğim. Bir tane daha çocuk vardı o buharın önünde duruyordu ama ona gelmedi." dedi.

Anne Necla Tiftik de yaşananları şöyle aktardı:

"Nevşehir'den geliyoruz. Arkadaşın düğününde çocuğun başına talihsiz bir olay geldi. Bir sıvının üstüne gelmesiyle yanma olayı oldu. 17 gündür buradayız. Çok zor şeyler yaşadık. Doktorlar çok güzel ilgilendiler, teşekkür ederim. Biz bir anda çocuğun üzerindekileri çıkardık ama panikle çıkaramadık. Su döktük, ne olduğunu bir anda bilemedik. Ateş olmadığı için sıvının yaktığını bilemedik, neden yandığını bilemedik. Sonra hemen acile gittik. Avanos ilçesinden Nevşehir'e oradan da Ankara'ya geldik."

"Sıvı azotun temasında meydana gelen hasar bir donma hasarıdır"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Tedavi Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, çocukların genelde sıcak sıvılarla haşlanarak yandıklarını belirterek, "Bu çocuğumuz sıvı azotun üzerine dökülmesi sonucu yanmıştı. Onun tedavisini yaptık. Yaklaşık 18 gündür merkezimizde yatıyordu. Bugün de tedavisinin neredeyse sonuna geldik. 7 defa ameliyathanede uyutarak işlem yaptık." dedi.

Sıvı azotun çok eski bir kimyasal madde olduğunu ifade eden Demir, tıpta, gıda endüstrisinde ve dondurulmuş gıdaların nakliyesinde bu maddenin sıklıkla kullanıldığını aktardı.

Doç. Dr. Demir, sıvı azotun son zamanlarda sahne gösterilerinde de kullanıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sahnelerde bir kabın içine ya da yere dökerek yapay bir duman meydana getirilir. Burada da sanırım öyle bir ambiyans yaratılmak istenmiş. Kaba dökülmüş arkasından da çocuğun üzerine dökülmüş. Çocuğun vücudunu yakma değil de aslında dondurmuş. Sıvı azotun çıplak ele veya vücuda temasında meydana gelen hasar bir donma hasarıdır. Kimyasal olarak bu normalde özel tanklarda ve kaplarda saklanır. Bununla iş gören kişilerin de özel eldivenler ve koruyucu ekipmanlarla buna temas etmesi lazım."

"Vücudunun yüzde 12'sinde donma hasarı meydana geldi"

Demir, sıvı azot kullanımında koruyucu tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini vurgulayarak, "Sıvı azotun cilde teması sonucu orası donar ve hasar meydana gelir. Temas olayı aslında sık görülür. Bu işle uğraşan, laboratuvarda çalışan kişilerde eldivenlere rağmen yine donar. Eksi 196 derece gibi çok yüksek bir soğuk derecesinden bahsediyoruz. Çocuğun üzerine döküldüğünde de elbisesine rağmen orayı dondurmuş. Buz ile temas etmiş gibi oluyor. Meydana gelen hasar aslında donan bölgenin genişliğiyle ilişkilidir. Bu çocuğumuzda vücudunun yüzde 12'si donmuştu." dedi.

Doç. Dr. Sabri Demir, tedavinin ardından Elif Simay'ın vücudundaki hasarın giderildiğini ifade ederek, "Donuk hasarı meydana gelmişti orayı da tedavi ettik. Çocukların olduğu bir ortamda bunu kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sahnelerde kullanılacaksa, emniyet tedbirleri alınarak insanlardan uzak bir şekilde kullanılması lazım." uyarısında bulundu.

Demir, kimyasal maddelerin yol açabileceği donma olayıyla karşılaşılması halinde ise yapılması gerekenlere ilişkin şu uyarıları yaptı:

"Normal yanıklarda soğutmayı öneriyoruz ancak bu bir donma olayı olduğu için bunlarda ilk önce çocuk veya yetişkin fark etmez hastanın üzerindeki elbiseleri, takıları çıkarılmalı ve ılık suyun altında 37-40 derece bir suyun altında tutularak veya bir kabın içerisinde o sıcaklıkta bir su konularak orası ısıtılmaya çalışılmalıdır. Çok ciddi sonuçlanabilir hasar meydana gelebilir. En kısa zamanda ise en yakın hastaneye götürülmelidir."

Kaynak: AA

