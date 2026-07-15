Dumandan Etkilenen Bukalemun Kurtarıldı

DUMANDAN ETKİLENEN BUKALEMUN KURTARILDI
İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dumandan etkilenen bukalemunu da kurtardı. Yangın bölgesinde halsiz halde bulunan bukalemuna su veren ekipler, ilk müdahalenin ardından güvenli alana taşıdı.
İZMİR,
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