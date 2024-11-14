Dune: Prophecy'nin Ön Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
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Dune: Prophecy'nin Ön Gösterimi Yapıldı

Dune evreninde geçen dizi 18 Kasım'da BluTV'de yayınlanacak. Eleştirmenlerce beğenildi.

14.11.2024 16:48
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"Dune" evreninde geçen dizi "Dune: Prophecy"nin, ön gösterimi Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi.

Yayına 18 Kasım'da BluTV'de girecek dizi, iki kız kardeşin insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşarak efsanevi tarikatı kurmasını konu alıyor.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan sinema eleştirmeni Kerem Akça, dizide fazlasıyla heyecan verici bir dünya yarattıklarını söyledi.

Akça, dizinin film serilerinden daha başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, "Farklı bir evren üzerinden gitmişler. Teknik ekip, farklılaşmış bu anlamda da daha enerjik bir dünyaya açılma olmuş. Oyuncuların da dünyaya başarılı bir şekilde adapte olduğunu görüyoruz. Uzay operası evereni olarak kendine özgü bir dünya yaratıyor." dedi.

"Yetişkinler için de tatmin edici bir fantastik yapım olmuş"

Sinema eleştirmeni Ali Ulvi Uyanık ise yapımı çok güçlü bulduğuna değinerek, "Dune evrenine girip orada kalmak isteyenler için ideal bir dizi olmuş. Teknik olarak da çok başarılı buldum hiç ucuza kaçılmamış. Psikolojik olarak sert bir dizi, ergenlere hitap etmenin ötesine geçilmiş. Yetişkinler için de tatmin edici bir fantastik yapım olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Brian Herbert ve Kevin J. Anderson tarafından kaleme alınan "Sisterhood of Dune" romanından esinlenilerek hazırlanan dizinin yapımcılığını Max ve Legendary Television ortaklaşa üstleniyor.

Oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning ve Yerin Ha yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dune: Prophecy'nin Ön Gösterimi Yapıldı - Son Dakika

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