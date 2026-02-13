Dünürünü Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Ünal ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ünal, savunmasında, maktul Mehmet Özşahin'in geçmişten beri zaman zaman kendisine hakarette bulunup tahrik ettiğini iddia ederek beraatini talep etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Olay

Kozaklı ilçesinde 26 Ağustos 2025'te Suat Ünal (79), aralarında husumet bulunan dünürü Mehmet Özşahin'i (73) pompalı tüfekle öldürmüş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.