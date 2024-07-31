Dünya Bankası, Etiyopya'ya 1,5 Milyar Dolarlık Ekonomik Desteği Onayladı

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Dünya Bankasının, insani krizin devam ettiği Etiyopya'ya toplam 1,5 milyar dolarlık ekonomik desteği onayladığı bildirildi.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Etiyopya'ya ekonomik destek kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'ya sağlanacak 1,5 milyar dolarlık ekonomik desteğin 1 milyar dolarının hibe, 500 milyon dolarının ise düşük faizli kredi olarak verileceği kaydedildi.

İç savaş ve kuraklığın neden olduğu yıkım, Etiyopya ekonomisini olumsuz etkiliyor.