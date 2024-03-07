BEYRUT, 7 Mart (Xinhua) -- Dünya Bankası Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferid Belhac, Lübnan'ın Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmasının yıllık maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar ABD doları olduğunu söyledi.
Dünya Bankası'nın Lübnan'da gerçekleştireceği projeleri görüşmek üzere Çarşamba günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelen Belhac, "Lübnan bu maliyeti tek başına karşılayamayacağı için bağışçıların bu maliyetin büyük bir kısmını üstlenmesi gerekiyor" dedi.
Başkan Yardımcısı Belhac, Dünya Bankası'nın Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ekonomik ve sosyal maliyetini değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Belhac nihai değerlendirmenin, hem mültecilerin bütçe üzerindeki yükü hem de Lübnan üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri hakkında bilgi vermek amacıyla bağışçılara sunulacağını da belirtti.
Belhac, "Zor zamanlardan geçen Lübnan'a yardım etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
Dünya Bankası'na göre Lübnan modern tarihinin en şiddetli ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Lübnan'ın durumu, ülkenin altyapısı üzerinde büyük bir baskı oluşturan çok sayıda Suriyeli mülteciyi barındırması nedeniyle daha da ağırlaşıyor.
Lübnan, kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürüyor. Hükümetin tahminine göre ülkede yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Dünya Bankası: Lübnan'ın Suriyeli mültecilere ev sahipliği maliyeti yılda 1,5 milyar dolar - Son Dakika
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