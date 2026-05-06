Dünya Bankası'ndan Enerji Fiyatları Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Bankası'ndan Enerji Fiyatları Uyarısı

Dünya Bankası\'ndan Enerji Fiyatları Uyarısı
06.05.2026 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, 2026'da enerji fiyatlarının %24 artacağını ve emtia fiyatlarının %16 yükseleceğini açıkladı.

NEW YORK, 29 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası, 2026 yılında enerji fiyatlarının Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yüzde 24 artarak 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna çatışmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Emtia fiyatlarının da genel olarak yüzde 16 düzeyinde yükselmesi bekleniyor.

Banka salı günü açıkladığı Emtia Piyasaları Görünümü raporunda, hem enerji altyapısına yönelik saldırılar hem de küresel çapta deniz yoluyla gerçekleştirilen ham petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının kesintiye uğraması nedeniyle, bugüne kadar kayda geçen en büyük petrol arzı şokunun yaşandığını, daha ilk aşamada küresel petrol arzında günlük yaklaşık 10 milyon varillik bir düşüş görüldüğünü belirtti.

2026 yılında gübre fiyatlarının, üre fiyatlarındaki yüzde 60'lık artışın etkisiyle yüzde 31 yükselmesi, alüminyum, bakır ve kalay gibi temel metallerin fiyatlarının ise tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşması bekleniyor. Jeopolitik belirsizlik nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasıyla değerli metallerin fiyatlarının yüzde 42 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre silahlı çatışmaların artması ya da savaştan kaynaklanan arz kesintilerinin beklenenden daha uzun sürmesi halinde emtia fiyatları daha da yükselebilir.

"Savaş, küresel ekonomiyi kümülatif dalgalar halinde etkiliyor" diyen Dünya Bankası Grubu Baş Ekonomisti ve Kalkınma Ekonomisi Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Indermit Gill, en fazla etkilenen kesimlerin yoksul gruplar olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Enerji Fiyatları Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Bankası'ndan Enerji Fiyatları Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.