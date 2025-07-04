Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 1 Milyar Dolar Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 1 Milyar Dolar Destek

04.07.2025 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, ekonomik reformlar için Etiyopya'ya 1 milyar dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Dünya Bankası, ekonomik reformlar ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla Etiyopya'ya toplam 1 milyar dolarlık finansman sağlanmasını öngören bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide ile Dünya Bankası Etiyopya, Eritre, Sudan ve Güney Sudan Direktörü Maryam Salim, söz konusu finansman anlaşmasını imzaladı.

Haberlerde, Etiyopya Maliye Bakanı Shide'nin, ülkedeki ekonomik reformlara verdiği sürekli ve yapıcı destek nedeniyle Dünya Bankası'na teşekkür ettiği aktarıldı.

Destek programı kapsamında, mali sektör istikrarının sağlanması, ticari rekabetçiliğin arttırılması, iç kaynak mobilizasyonunun güçlendirilmesi, kamu yönetiminde şeffaflık ve etkinliğin teşvik edilmesi ile sosyal hizmetlerin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Bankası, Etiyopya, Ekonomi, Finans, Güncel, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 1 Milyar Dolar Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 31 kişi tutuklandı
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 31 kişi tutuklandı
17:15
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
09:22
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
09:18
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor Cinsiyeti belli oldu
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
08:57
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
08:51
Konserden servet kazananlar açıklandı Hadise listede adeta çakıldı
Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı
08:37
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
07:08
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 19:05:13. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 1 Milyar Dolar Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.