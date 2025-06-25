Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 146 Milyon Dolarlık Hibe

Dünya Bankası, Suriye'de elektrik tedarikinin iyileştirilmesi amacıyla 146 milyon dolarlık hibe desteğini onayladı.

Suriye Haber Ajansı SANA'da yer alan haberde, Dünya Bankasının, başta Halep ve Hama olmak üzere çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerdeki enerji altyapısının onarımı ve yeniden inşasına yönelik hibe desteği sağlayacağı belirtildi.

Haberde, "Dünya Bankası, Suriye'de elektrik tedarikinin iyileştirilmesi amacıyla 146 milyon dolarlık hibe desteğini onayladı." ifadesi yer aldı.

Hibeyle, savaşın yıkıcı etkilerinin sürdüğü ülkede temel altyapının yeniden inşasına katkı sağlanmasının hedeflendiği ve özellikle sağlık, su ve eğitim gibi hayati kamu hizmetlerine elektrik erişiminin artırılmasının planlandığı kaydedildi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin büyük bölümünde elektrik altyapısı ciddi zarar görmüştü.