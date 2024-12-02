Dünya Engelliler Günü Mesajı

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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını ve onların yaşamlarını kolaylaştırmanın, fırsat eşitliğini sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ise engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara karşı duyarlılığı artırmak adına önemli bir gün olduğunu vurgulayan Demiryürek, engellerin, sevgiyle ve dayanışmayla aşılacağını kaydetti.

Engelli bireylerin hayatın her alanında varlık göstermeleri, yeteneklerini ortaya koymaları ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışacaklarını vurgulayan Demiryürek, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki herkesin farklılıklarıyla kabul gördüğü bir toplum, en büyük zenginliğimizdir. Bu bilinçle devletimiz, tüm engelli vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşamaları, günlük hayata daha aktif şekilde katılmaları, toplumla bütünleşmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaya koymuştur. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan istihdama kadar pek çok alanda destek olmaya devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunan ve daha kaliteli bir yaşam standardına ulaşmasını sağlayan bu çalışmalar, toplumsal farkındalığın oluşmasına da katkıda bulunmaktadır. Engelli kardeşlerimizin, aileleri ve sevdikleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum."