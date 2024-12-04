Dünya Engelliler Günü'nde Özel Bireylerle Buluşma - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde Özel Bireylerle Buluşma

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi ve Mola Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte hediyeler takdim etti. Türkmen, engelleri sevgiyle aşmak için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını vurguladı.

04.12.2024 10:52  Güncelleme: 11:21
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(İZMİR)- Dünya Engelliler Günü'nde, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, özel gereksinimli bireyler ile bir araya geldi.

Kemalpaşa Belediyesi'nin, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiği Mola Evi, 3 Aralık Engelli Farkındalık Günü'nde düzenlenen etkinlikte anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, etkinliğe katılarak Mola Evi'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrencilerin Mola Evi'nde gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Türkmen, her bir bireyle özel olarak ilgilendi ve gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler aldı. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte, Başkan Türkmen, özel gereksinimli bireylere tek tek hediyeler takdim ederek,  hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Yüzlerindeki gülümseme, bizim motivasyon kaynağımız"

Toplumun her kesiminin yanında olmayı ilke edindiklerini vurgulayan Türkmen, "Kemalpaşa'da engelleri sevgiyle aşmak için çalışıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü adımı atmaya hazırız. Onların yüzündeki gülümseme, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü'nde Özel Bireylerle Buluşma - Son Dakika

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