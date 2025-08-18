Dünya Genelinde Etkinlik Haftası

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak.

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve 30 yıldır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayacak.

ABD'nin Alabama eyaletinde düzenlenen 27. Sidewalk Film Festival, 18-24 Ağustos'ta tarihi tiyatro bölgesinde gerçekleştirilecek.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 18-22 Ağustos'ta, IFLA WLIC Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi gerçekleştirilecek.

Bugün "Sefiller" eserinden uyarlanan "Les Miserables" müzikali, İngiltere'nin başkenti Londra'da Sondheim Tiyatrosu'nda, "Back to the Future" müzikali de Londra'daki Adelphi Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Konserler

Drake, 21-22 Ağustos'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de, 24-25 Ağustos'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da konser verecek.

Coldplay, bugün ve yarın İngiltere Hull, 22 Ağustos'ta başkent Londra'da konser verirken, şarkıcı Ed Sheeran da 22-23 Ağustos'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de sahneye çıkacak.

Post Malone, 18 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de, 21 Ağustos'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde, 23 Ağustos'ta ise Danimarka'nın Horsens şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Shawn Mendes, 20 Ağustos'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 22 Ağustos'ta İsviçre Zürih'te konser verecek.

Boşnak şarkıcı Damir Imamovic, 20 Ağustos'ta Svrzo's House'da müzikseverlerle buluşacak.

Çekya'nın ünlü ve org festivallerinden biri olan "30. International Organ Festival" kapsamında 21 Ağustos'ta St. James Basilica'da zengin bir program dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 21 Ağustos'ta yönetmenliğini Luke Sparke'ın üstlendiği aksiyon filmi "Primitive War" izleyiciyle buluşacak.

Ethan Coen'in yönettiği komedi filmi "Honey Don't!", Ron Howard'ın yönettiği psikolojik gerilim filmi "Eden" ve David Mackenzie'nin yönettiği aksiyon filmi "Relay" 22 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Michael Angelo Covino'nun yönettiği "Splitsville", Alex Russell'in yönettiği "Lurker", Zhenxiang Fei ve Guan Hu'nun yönettiği "Dongji Rescue" ve Martin Melnick'in yönettiği "Lilly Lives Alone" da 22 Ağustos'ta ABD'de vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.