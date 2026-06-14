Dünya Kupası Coşkusu Eskişehir'de Yaşandı - Son Dakika
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Dünya Kupası Coşkusu Eskişehir'de Yaşandı

Dünya Kupası Coşkusu Eskişehir\'de Yaşandı
14.06.2026 08:12
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A Milli Takım'ın maçını Eskişehir'de dev ekrandan izleyen vatandaşlar büyük bir coşku yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Eskişehir'de dev ekrandan takip edildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kamp sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.

Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Etkinlikte, vatandaşlara çorba da ikram edildi.

Alana karşılaşmayı izlemek için gelen 21 yaşındaki Ömer Kaan Serek, gazetecilere, Türkiye'nin Dünya Kupası maçını ilk kez izleyeceğini belirterek, "Heyecanlıyız, büyüklerimiz anlatırdı. Sabah 04.30'da buraya geldik. Maçı bekliyoruz, en önden yer kaptım. Ortam çok keyifli. Maç izlemek bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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