Dünya'nın en eski ormanına ait ağaç fosilleri bulundu - Son Dakika
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Dünya'nın en eski ormanına ait ağaç fosilleri bulundu

İngiltere'nin güneybatısında, tarihi 390 milyon yıl geriye giden, şimdiye kadar bilinen Dünya'nın en eski ormanına ait ağaç fosilleri bulundu. Cambridge Üniversitesi bilim insanları, yeni bulunan 390 milyon yıllık fosillerin, en eski olduğu düşünülen New York'taki fosillerden 4 milyon yıl daha önceye ait olduğunu açıkladı. Araştırmada, ağaçların, Dünya üzerindeki yaşamın okyanuslardan karaya çıktığı 419 ila 358 milyon yıl öncesi Devoniyen dönemine ait olduğu tespit edildi.

08.03.2024 14:11
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İngiltere'nin güneybatısında, tarihi 390 milyon yıl geriye giden, şimdiye kadar bilinen Dünya'nın en eski ormanına ait ağaç fosilleri bulundu.

CNN'in haberine göre, bilim insanları fosilleri, Bristol Kanalı'nın güney yakasında, Minehead kentindeki bir parkın yakınındaki kumtaşı kayalıklarında buldu.

Cambridge Üniversitesi bilim insanları, yeni bulunan 390 milyon yıllık fosillerin, en eski olduğu düşünülen New York'taki fosillerden 4 milyon yıl daha önceye ait olduğunu açıkladı.

Araştırmada, ağaçların, Dünya üzerindeki yaşamın okyanuslardan karaya çıktığı 419 ila 358 milyon yıl öncesi Devoniyen dönemine ait olduğu tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı, Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Neil Davies, "calamophyton" olarak bilinen ağaçların palmiye ağaçlarına çok benzediğini ancak yapraklarının olmadığını aktardı.

Davies, ağaçların 2 ila 4 metre uzunlukta olduğunu, ince ve içi boş gövdelerinden çıkan dalların ince sürgün benzeri yapılarla kaplı olduğunu, uzadıkça alttaki dalların döküldüğünü kaydetti.

İlk ormanlardaki ağaçlar kendi yaşam ortamlarını inşa etti

Ağaçların kök sistemlerinde çökeltileri hapsederek nehir kenarlarını ve kıyı şeritlerini oluşturduğunu anlatan Davies, "Bunu yaparken suyu belirli yerlerde topluyorlar ve bu küçük kanalları yapıyorlardı, pasif olmak yerine yaşam ortamlarını inşa ediyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Davies, ağaçların yere düşen dallar sayesinde, sıcak ve kuru iklimde, orman tabanında yaşayan omurgasız canlılara nemli yaşam alanı sağladığını belirterek, ekibin 5-6 santimetrelik eklembacaklıların (arthropod) bıraktığı ayak izleri ve kuyruk sürüklenmelerine dair kanıtlar bulduğunu bildirdi.

Fosillerin bulunduğu "Hangman Kumtaşı Oluşumu" olarak bilinen kayalıkların o dönemde İngiltere'de değil, şu anda Almanya ve Belçika olan bölgeye ait olduğu kaydedildi.

Araştırma, "Journal of the Geological Society"de yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya'nın en eski ormanına ait ağaç fosilleri bulundu - Son Dakika

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