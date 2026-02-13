Dünya Radyo Günü Kutlaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sesiyle mesafeleri aşan, toplumu bilgilendiren ve ortak hafızayı yaşatan tüm radyo yayıncılarını tebrik etti.

Daniş, NSosyal hesabından Dünya Radyo Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"13 Şubat Dünya Radyo Günü vesilesiyle sesiyle mesafeleri aşan, toplumu bilgilendiren ve ortak hafızamızı yaşatan tüm radyo yayıncılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Radyo, hızla değişen medya ortamında güvenilir haberciliğin, doğru ve tarafsız bilginin, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlü bir taşıyıcısı olmaya devam etmektedir. RTÜK olarak sorumlu yayıncılığı esas alan bir yaklaşımla radyo yayıncılığının güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."