Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de çocuk felci aşılamaları için çatışmalara ara verecek
Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu. Bu karar, çocukların sağlığını korumak ve aşılama programlarının devamını sağlamak amacıyla alınmıştır. Gazze'deki çatışmaların etkisi altında olan çocukların sağlık hizmetlerine erişimlerinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.
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29.08.2024 21:44:46. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de çocuk felci aşılamaları için çatışmalara ara verecek - Son Dakika
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