Dünya Sepsis Günü'nde Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Dünya Sepsis Günü'nde Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi

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Dünya Sepsis Günü\'nde Tekirdağ\'da sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Dünya Sepsis Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde sepsisin erken tanınması, belirtilerinin bilinmesi ve zamanında müdahalenin önemi vurgulandı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, Dünya Sepsis Günü kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitimde, sepsisin erken tanınması, belirti ve bulgularının bilinmesi ile zamanında müdahalenin önemi ele alındı.

Eğitimde, sağlık çalışanlarının sepsis konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Hastanede sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dünya Sepsis Günü'nde Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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