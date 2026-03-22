Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Su Günü'nde Suya Dikkat Çağrısı

22.03.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yılmaz, suyun korunmasının önemini vurguladı ve vatandaşları bilinçli tüketmeye davet etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, yaşamın kaynağı, doğanın dengesi ve insanlığın en temel ihtiyacı olan suyun korunması gereken en kutsal emanetlerden biri olduğunu belirtti.

Dünya Su Günü'nün, su gibi hayati bir kaynağın sınırsız olmadığını hatırlatmak ve suyun her bir damlasının değerini idrak etmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eskişehir, suyun medeniyetle buluştuğu, bereketin toprakla harmanlandığı müstesna bir şehirdir. Anadolu'nun can damarı olan Sakarya Nehri'nin doğduğu topraklarda yaşamanın bilinciyle suyumuzu korumak bizim için sadece bir çevre görevi değil aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur. Şehrimize hayat veren Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nin her bir damlası bu toprakların geleceğidir."

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde "Bir damla da sen koru" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Suyumuzu bilinçli tüketmeyi bir yaşam kültürü haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki su varsa hayat vardır, su varsa gelecek vardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı su kaynaklarımızı koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, 22 Mart Dünya Su Günü'nün sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için bir milat olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:36:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.