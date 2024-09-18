Dünya Temizlik Günü Ataşehir'de Kutlanıyor - Son Dakika
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Dünya Temizlik Günü Ataşehir'de Kutlanıyor

Dünya Temizlik Günü Ataşehir\'de Kutlanıyor

Ataşehir, 21 Eylül'de 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği düzenliyor. Temiz bir çevre için çağrı yapıldı.

18.09.2024 16:39
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Ataşehir Belediyesi, temiz bir çevre için 21 Eylül'de, sivil çevre hareketlerinden biri olan 'Let's Do It Türkiye' ile Dünya Temizlik Günü etkinliği gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi tarafından, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü'ne özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Program, çevre hassasiyetini artırmayı ve temizlik eylemlerine destek olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. "Temiz Bir Çevre, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Harekete Geçiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte çevreseverler, doğayı temizlemek için bir araya gelecek ve doğaya atılan atıklar toplanıp, sergilenecek. Bu yıl Ataşehir Belediyesi ve Let's Do It Türkiye iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Program Kayışdağı Mahallesi Zeynel Özdemir 80'inci Yıl Cumhuriyet Parkı'nda başlayacak.

PLASTİK ATIKLARA KARŞI ADIM

Doğaya zarar veren plastik atık sorununa dikkat çekmek amacıyla, etkinlikte katılımcıların hiçbir plastik şişe ve bardak kullanmayacağı bildirildi. Çevreseverler etkinliğe termos ve matara gibi yeniden kullanılabilir ürünlerle katılacak. Ataşehir Belediyesi, çevreye duyarlı vatandaşları "Temiz Bir Çevre, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Harekete Geçiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe davet ediyor.

Kaynak: DHA

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