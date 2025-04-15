Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma - Son Dakika
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Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma

Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma

ATAŞEHİR'deki bir özel kadın doğum kliniğinde genç kadınlara 20 ile 40 bin lira arasında değişen meblağlar karşılığında hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildiği ve bu ilaçları kullanan kadınların yumurtalarının yurt dışına satıldığı iddia edildi. Bu konuda CİMER üzerinden yapılan bir şikayeti değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

15.04.2025 22:33
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Ataşehir'deki özel bir kadın doğun kliniğinde, paraya ihtiyacı olan kadınlar tespit edilerek 'Yumurta toplatma' ve 'Genel kontrol' adı altında hormon ve yumurta artırıcı ilaç verildiği ve değerleri yükselen kadınların yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine gönderilerek yumurtalarının 20 ile 40 bin lira arasında değişen meblağlar karşılığında satıldığı iddia edildi.

KADINLARIN YUMURTALARI YURT DIŞINA SATILDI

Konuyla alakalı yapılan CİMER şikayetinde, kadınlara ilaçların kurye ile ulaştırılarak 2 hafta boyunca kullanmaları istendiği, daha sonra değerleri yükselen kadınların yurt dışına gönderilerek yumurtalarının satılmasının sağlandığı ve işlem öncesinde kadınlara kan tahlili, smear testi, saç rengi, göz rengi' gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler yapılarak, doğacak çocuklar üzerinde miras hakkı iddia etmemeleri için imzalarının alındığı iddiaları yer aldı.

İLAÇLARIN FELÇ VE ERKEN MENOPOZ GİBİ YAN ETKİLERİ VAR

Ayrıca şikayette, 20 - 30 yaş aralığındaki kadınların 'Ülkemizde yasal' bahanesi ile Amerika'daki bir şirket ile koordineli çalışan kişilerce kandırıldığı, verilen ilaçların herhangi bir zararının olmadığı söylenmesine rağmen ilaçların prospektüsleri incelendiğinde felç ve erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu iddia edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yapılan CİMER şikayetini dikkate alan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla alakalı 'Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanuna muhalefet' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Ataşehir, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma - Son Dakika

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