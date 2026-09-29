Dünya turuna çıkan Fransız bisikletçi Beyşehir Bisiklet Evi\'nde ağırlandı

Dünya turuna çıkan Fransız bisikletçi Beyşehir Bisiklet Evi'nde ağırlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'dan 3 yıl önce dünya turuna çıkan Fransız bisikletçi, Konya Beyşehir'e geldi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Fransız gezgini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, yabancı bisiklet tutkunlarını misafir etmeye devam edeceklerini belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesi dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.
Fransa'dan 3 yıl önce dünya turuna çıkan Fransız sporcu Yoan Lanalot, dünya turu kapsamında Beyşehir'e geldi.
Lanalot, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesindeki Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Fransız gezgini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını, ilçeye gelen yabancı bisiklet tutkunlarını misafir etmeye devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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