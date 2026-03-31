Dünya Veri Örgütü Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Veri Örgütü Kuruldu

Dünya Veri Örgütü Kuruldu
31.03.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Beijing şehrinde Dünya Veri Örgütü'nün ilk genel kurulu yapıldı.

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Dünya Veri Örgütü, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen ilk genel kurul toplantısıyla resmen faaliyete geçti.

Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda örgüt tüzüğünü gözden geçirip kabul eden üyeler, ilk konsey üyelerini ve denetim kurulunu seçti.

Yeni seçilen konsey, ilk toplantısını gerçekleştirerek örgütün yönetim kadrosunu belirledi ve kilit önemdeki sistem ve düzenlemeleri onayladı.

Hazırlık komitesinden yapılan açıklamada örgütün kurulmasıyla, küresel veri geliştirme ve yönetişim uygulamalarının teşvik edilmesi, verilerin mevzuata uygun, güvenli ve güvenilir şekilde paylaşılıp kullanılmasının kolaylaştırılması ve küresel dijital ekonominin gelişimine katkıda bulunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Örgütün Genel Sekreteri Yang Jie, örgütün misyonunun veri uçurumunu kapatmak, verinin değerini ortaya çıkarmak ve dijital ekonomiyi canlandırmak olduğunu söyledi. Örgüt olarak, kapasite geliştirme, düzenleyici kurumlar arası bilgi alışverişi, teknolojik ve endüstriyel işbirliğini teşvik edeceklerini kaydeden Yang, böylelikle daha fazla ülke ve topluluğun veri kaynaklarına daha rahat erişip bu kaynakları daha iyi kullanması ve korumasına yardımcı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yang, örgütün veriyi sadece bir "kaynak" olmaktan çıkarıp "değer" haline getirmek üzere veri dolaşımı, veri geliştirilmesi ve veri kullanımının verimliliğini artırmasının beklendiğini de ifade etti. Yang, örgütün, veri teknolojisi, ilgili düzenlemeler ve endüstriyel ekosistemler arasındaki sinerjiyi teşvik ederek, dijital ekonominin sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini de destekleyebileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve BM Veri Yönetişimi Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Muhammadou M.O. Kah ise örgütün kurulmasının, ülkelerin küresel veri yönetişimine yönelik karar alma süreçlerine katılmasını sağlayacağını söyledi.

Yang da örgütün, küresel veri işbirliğini ilerletmek üzere uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği yürütmeye hazır olduğunu belirtti.

Küresel veri sektöründeki ilgili kurum ve kişiler tarafından gönüllü olarak kurulan ve kar amacı gütmeyen profesyonel bir sivil toplum kuruluşu statüsündeki Dünya Veri Örgütü, uygulama odaklı, sektör merkezli ve çok paydaşlı diyalog ve işbirliği amaçlı bir küresel veri işbirliği platformu işlevi görecek.

Kaynak: Xinhua

Sivil Toplum, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Veri Örgütü Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:42:57. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Veri Örgütü Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.