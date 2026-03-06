Dünya Yetimler Günü'nde Suriye'de Etkinlikler - Son Dakika
Dünya Yetimler Günü'nde Suriye'de Etkinlikler

06.03.2026 14:49
İHH, Dünya Yetimler Günü'nde Suriye'de yetim çocuklar için etkinlikler ve yardım organizasyonları düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Suriye'nin farklı şehirlerinde yetim çocuklar için etkinlikler düzenledi.

İHH ekipleri ve gönülleri, Suriye'nin Şam, Hama, Halep ve İdlib illerinde yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Program kapsamında yetim çocuklar için çeşitli etkinlikler ve şenlikler düzenlenirken, özellikle Şam'da gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar gün boyunca oyunlar oynayarak eğlendi.

Etkinliğin sonunda yetim ailelere nakdi yardım yapılırken çocuklara oyuncak hediye edildi.

Yapılan etkinlikler konusunda açıklama yapan İHH Suriye çalışmaları Sorumlusu Hamza Dinçer, "Türkiye ve Suriye dahil olma üzere 60 ülkede bugün yetimlerle bir araya geldik. Bu anlamlı güne destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

İHH, Suriye'de 2011'den bu yana yetim çocuklara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, barınma, eğitim ve temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra çeşitli sosyal etkinliklerle de yetimlerin yanında olmaya devam ediyor.

Her yıl ramazan ayının 15. günü idrak edilen Dünya Yetimler Günü'nde, yetim çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: AA

Dünya Yetimler Günü'nde Suriye'de Etkinlikler
