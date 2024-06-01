Dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili Haziran Yoğunluğuyla Karşılaştı - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili Haziran Yoğunluğuyla Karşılaştı

Antalya'da hava sıcaklığının 31 dereceye çıkmasıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayalıklardan denize atlayanlar ve kürek sörfü yapanlar renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Sahile gelen turistler, yoğunluğun arttığını ve özellikle yabancı turistlerin çoğunlukta olduğunu belirtti.

01.06.2024 16:46
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Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde Haziran yoğunluğu

Sıcak havayı fırsat bilen turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

ANTALYA - Hava sıcaklığının 31 dereceye çıktığı Antalya'da Haziran'ın ilk günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Antalya'da geçtiğimiz günler sağanak yağmura maruz kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bugün sıcak hava ile birlikte turist ve vatandaşların akınına uğradı. Kayalıklardan denize atlayanlar ve kürek sörfü yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Bugün sıcak ve güneşli havayla beraber yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahiline gelerek sıcak havanın keyfini sürdü. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 23.6 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar denize girerek güneşledi. Denizde kürek sörfü yapanlar da renkli görüntüler oluştururken, bazı tatilciler ise zamanını güneşlenerek değerlendirdi.

Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlardan Yalım Eres şunları dile getirdi: "12 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Hem öğrenciyim hem de çalışıyorum. Genellikle hafta sonlarımı Konyaaltı Sahili'nde değerlendiriyorum. Şuan burada çok fazla bir yoğunluk var. Pek fazla Türk göremedim, sağım ve solum tamamen yabancı dolu."

Aksu ilçesinden sürekli Konyaaltı Sahili'ne yüzmeye geldiğini ve deniz aşığı olduğunu dile getiren Dilek Üstündağ da, "Konyaaltı Sahili çok güzel ve çok temiz. Yüzdükten sonra ağaçların altında gölge alanda dinlenebiliyoruz. Ben çok seviyorum. Bugün burada bir yoğunluk var, özellikle yurtdışından gelenler çok fazla olduğunu fark ettim" İfadelerini kullandı.

Her yıl Finike ilçesinden Konyaaltı Sahiline pedal board yapmak için gelen Mehmet Sarı ise " Konyaaltı Sahili Dünyanın en güzel sahillerinden birisi. Turistlerin en çok ilgisini gören, hatta ve hatta bugün çevremize baktığımızda çok yoğun bir kalabalık olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Geçtiğimiz günler daha da kalabalık olacağını öngörebiliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili Haziran Yoğunluğuyla Karşılaştı - Son Dakika

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