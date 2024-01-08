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Dünyaca ünlü sahilde, tatilcilerin yerini defineciler aldı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü sahilde, tatilcilerin yerini defineciler aldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili şiddetli yağış ve fırtınanın ardından definecilerin ekmek kapısı oldu. Sahilde dev dalgaları izleyen vatandaşlar, yabancı turistler ise denize girmeye çalıştı. Şiddetli fırtına ve yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar ise turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını ve bozuk paraları dedektörle aradı.

Dünyaca ünlü sahilde, tatilcilerin yerini defineciler aldı
08.01.2024 - 23:05,
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Dünyaca ünlü sahilde, tatilcilerin yerini defineciler aldı

Konyaaltı sahili fırtınadan sonra definecilerin ekmek kapısı oldu

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili şiddetli yağış ve fırtınanın ardından dedektörle altın ve bozuk para arayanların adresi oldu. Birçok vatandaş ise dalgaları izlerken, yabancı uyruklu kişiler ise denize girmeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi. Dün gün boyu etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ve yağmur bugün etkisini yitirdi. Bulutlu havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştir. Kumsala inmeyenler ise sahilde bandında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise yazın sahilde turistlerin düşürdüğü ziynet eşyası yada bozuk paraları dedektörle aradı. Şiddetli dalgaların etkisi ile sahilin birçok yerinde çalı çırpıların toplandığı görüldü.

Kaynak: İHA
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