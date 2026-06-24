Dünyanın En Eski Gök Taşı Çarpma Noktası Bulundu

Avustralya'da bilim insanları, Pilbara bölgesinde 3 milyar yıllık asteroid kraterinin dünyadaki en eski gök taşı çarpma noktası olduğunu tespit etti.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesinden araştırmacılar, Pilbara bölgesinde "North Pole Dome" adlı kraterin çevresindeki kayaları inceledi.

Araştırmacılar, kraterin kesin yaşını belirlemek amacıyla, gök taşı çarpmalarıyla ortaya çıkan şok dalgaları sonucu oluşan ve nadir görülen jeolojik unsurlardan olan koni şeklindeki kayaçları analiz etti.

Bazalt kayaya gömülü zirkondaki "şimşek" benzeri oluşumların yanı sıra çarpma sonrası kaya çatlaklarında oluşan, kalsiyum fosfat minerali olan apatitin yaşını hesaplamaya çalışan araştırmacılar, kraterin dünyaya 3 milyar yıl önce gök taşı düşmesi sonucu oluştuğunu ifade etti.

Araştırmacılar, bu kraterin daha önce en eski örneği olduğu düşünülen 2,2 milyar yıllık Yarrabubba kraterinden eski olduğu ve bunun, dünyaya düşen en eski gök taşına dair kanıtlar sunduğu sonucuna vardı.

Araştırma bulguları "Geology" dergisinde yayımlandı.