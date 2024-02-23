Dünyanın en yaşlı köpeği unvanı geri alındı - Son Dakika
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Dünyanın en yaşlı köpeği unvanı geri alındı

Dünyanın en yaşlı köpeği unvanı geri alındı

Guinness Dünya Rekorları, geçen yıl ölen Bobi'ye verilen 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanını geri aldı. Bobi'nin yaşını kanıtlayan veri bulunmadığı gerekçesiyle unvanın geri alındığı açıklandı. Bobi'nin doğum tarihiyle ilgili nihai sonuca varılamadığı belirtilirken, rekorun yeni sahibi henüz belirlenmedi.

23.02.2024 11:09
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Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından, geçen yıl ölen Bobi'ye verilen "dünyanın en yaşlı köpeği" unvanı, yaşını kanıtlayan veri bulunmadığı gerekçesiyle geri alındı.

BBC'nin haberine göre, Guinness Dünya Rekorları, açıklamasında Portekiz menşeli Alentejo çoban köpeklerinin ortalama 12 ila 14 sene yaşadığını, 2023 Şubat ayında "dünyanın en yaşlı köpeği" unvanı verilen Bobi'nin o tarihte 30 yaşında olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Geçen yıl ekim ayında 31 yaşındayken öldüğü duyurulan Bobi'nin doğum tarihiyle ilgili nihai sonuca varılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle unvanın geri alındığı ve rekorun yeni sahibinin henüz belirlenmediği bilgisi paylaşıldı.

Geçen ay Bobi'nin yaşına dair inceleme başlatılmasının ardından veteriner hekim Danny Chambers, The Guardian'a yaptığı açıklamada, beraber çalıştığı hiçbir hekimin köpeğin gerçekten de 31 yaşına kadar yaşadığına inanmadığını belirtmişti.

"En yaşlı köpek" unvanının önceki sahibi, Avustralya'dan 1939'da 29 yaş 5 aylıkken ölen "Bluey" adlı köpekti.

Kaynak: AA

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