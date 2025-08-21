Dünyanın En Yüksek Köprüsünde Test Çalışmaları

GUİYANG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nde yük testi çalışmaları başladı.

Tabliyeden nehir yüzeyine kadar 625 metre düşey yüksekliğe sahip olan ve toplam uzunluğu 2.890 metreyi bulan asma köprü, 1.420 metrelik ana açıklığıyla hem dünyanın en yüksek köprüsü hem de dağlık bölgede inşa edilen en geniş açıklığa sahip köprü olma özelliğini taşıyor.