Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Her yıl New York'ta yapılan "Salon Zürcher" fuarının bu yılki organizasyonu, Zürcher Gallery'de ziyarete açıldı. New York ve Paris'ten çağdaş sanat örnekleri, fuar kapsamında 6 galeride sergilenecek.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 4-8 Eylül'de modern ve çağdaş sanat fuarı "Kiaf SEOUL" gerçekleştirilecek.

Avustralya'da 5 Eylül'de "Sydney Contemporary" fuarı başlayacak. Çağdaş sanat çalışmaları, sanata dair panel ve canlı performansların yer alacağı fuar, 9 Eylül'e kadar sürecek.

New York'un tanınmış bağımsız sanat fuarlarından "Clio Art", bu yıl 5-8 Eylül'de katılımcılarla buluşacak. Bu yıl 17. kez düzenlenecek fuarda, farklı ülkelerden bağımsız sanatçılar, eserlerini sanatseverlere sunacak.

Konserler

Ünlü pop şarkıcısı Justin Timberlake 4 Eylül'de Hamburg'da, ABD'li dans grubu Aventura 5-6 Eylül'de Madrid'de, rock grubu Coldplay ise bugün Dublin'de sahne alacak.

Green Day 4 Eylül'de ABD'nin Michigan eyaletinde, Maggie Rogers 5 Eylül'de Londra'da, Usher 6 Eylül'de New York'ta, Overkill ise yarın Hanover'de hayranlarıyla buluşacak.

Film Festivalleri

Paris'te "Deauville Amerikan Film Festivali" bu yıl 6 Eylül'de 50. kez kapılarını sinemaseverlere açacak. Festivalde 8 kategoride 105 film gösterilecek.

Kanada'da ise 5-15 Eylül'de "Toronto Uluslararası Film Festivali" sinemaseverlerle buluşacak.

Ünlü yönetmen David Cronenberg ile Hollywood oyuncuları Amy Adams ve Cate Blanchett'ın onur ödülü alacağı festivalde "All of You", "The Cut", "Heretic", "The Fire Inside" adlı filmler gösterilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Etana Jacobson'ın yönettiği komedi filmi "Advanced Chemistry", yarın ABD genelinde vizyona girecek.

Tim Burton'ın yeni filmi "Beetlejuice Beetlejuice" ile Max Eggers imzalı korku filmi "The Front Room", Elliott Lester'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Thicket", Nadine Crocker'ın yazıp yönettiği ve başrol oynadığı "Continue", Shaun Peterson'ın yönettiği ve eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün hayatını konu eden "Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln" ve eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth'in at antrenörü Monty Roberts'ın kraliçe ile hatıralarını anlattığı belgesel "The Cowboy and the Queen" 6 Eylül'de ABD sinemalarında olacak.