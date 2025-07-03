Duran, Cezayir'de Siyasi İstişarelerde Bulundu - Son Dakika
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Duran, Cezayir'de Siyasi İstişarelerde Bulundu

03.07.2025 12:58
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye-Cezayir ilişkilerini güçlendirmek için Cezayir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye- Cezayir siyasi ve bölgesel istişareleri için Cezayir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Duran'ın dünkü Cezayir ziyaretinde iki ülke arasındaki siyasi ve bölgesel istişareler ele alındı.

Bakan Yardımcısı Duran ve Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane arasında 2 Temmuz'da yapılan istişarelerin, bölgesel işbirliği ve ikili ilişkilerin ilerletilmesi için atılabilecek ek adımların ele alınması açısından yararlı bir çalışma olduğu bildirildi.

İstişarelerde, Sahel bölgesindeki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel meseleler ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilerek 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla atılabilecek adımlar dahil, birçok ikili ve bölgesel gündem konusunun masaya yatırıldığı, beklentilerin paylaşıldığı aktarıldı.

İkili ilişkiler meyanında ele alınan muhtelif gündem maddeleri arasında, savunma sanayisi ve enerji alanlarında işbirliği ile müzakeresi devam eden anlaşmalara ilişkin güncel durumların da yer aldığı kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Duran'ın, ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf tarafından da kabul edildiği; görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gelecek döneme ilişkin planlamaların ele alındığı vurgulandı.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin, iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradeleri ve karşılıklı üst düzey temasların da etkisiyle, her geçen gün daha da ilerlemekte olduğuna işaret edilerek Duran'ın başkanlık ettiği heyetin gerçekleştirdiği istişarelerin, ilişkilerdeki söz konusu ilerlemenin içerikli ve sistematik şekilde sürdürülmesi için faydalı olduğu kaydedildi.

Bakan Fidan da nisanda Cezayir'i ziyaret etmişti

2023'te düzenlenen 2. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde (YDİK) alınan ilişkileri stratejik seviyeye yükseltme kararının ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 1. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) hazırlıkları ile müzakeresi süren anlaşmaların güncel durumunu ele almak üzere 20-21 Nisan'da düzenlenen III. Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı için Cezayir'i ziyaret etmişti.

Bakan Fidan bu kapsamda, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'la ikili görüşme gerçekleştirmiş, anılan toplantıya mevkidaşıyla birlikte eş başkanlık yapmış ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından da kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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