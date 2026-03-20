Duran'dan İslami Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duran'dan İslami Dayanışma Vurgusu

20.03.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'da bayram namazını kılmak isteyenlere saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'da bayram namazını kılmak isteyenlere saldırısını kınadı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınıyorum. Ramazan Bayramı gibi birlik, huzur ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir günde, ibadet için bir araya gelen sivillere yönelik bu saldırı, inanç özgürlüğüne ve insan onuruna açıkça aykırıdır. Hukuk, ilke ve değer tanımayan, İsrail'in bu barbarlığı, utanç sayfalarına bir yenisi olarak eklenmiştir."

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve kutsiyetine yönelik her türlü ihlal ve hukuksuzluk karşısında kararlı duruşunu sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duran'dan İslami Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 17:43:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Duran'dan İslami Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.