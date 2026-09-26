Duran, Türk Dil Bayramı'nda Türkçenin zenginliğinin korunması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Duran, Türk Dil Bayramı'nda Türkçenin zenginliğinin korunması gerektiğini belirtti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Duran, NSosyal paylaşımında Türkçenin geçmişten geleceğe uzanan en güçlü köprü olduğunu ve zenginliğinin korunarak yarınlara taşınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprünün, kendi dili olduğunu belirtti.

Türkçenin Orhun Yazıtları'ndan Yunus Emre'ye, Dede Korkut'tan bugünümüzün kalemine uzanan büyük bir medeniyet birikimini taşıdığını vurgulayan Duran, "Sevinçlerimizi, acılarımızı, türkülerimizi ve hikayelerimizi yüzyıllar boyunca aynı dilin içinde yaşattık. Bugün bize düşen, Türkçemizin zenginliğini korumak, onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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