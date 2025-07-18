Duriye Mucur\'un Cenazesi Toprağa Verildi

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'un 81 yaşında vefat eden annesi Duriye Mucur'un cenazesi, Ladik ilçesinde toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Duriye Mucur için Salur Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mucur'un cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile vatandaşlar katıldı.
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