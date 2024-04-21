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(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan vekili seçildi. Mirza, "Sorumluluğumuz büyük biliyorum. Birlikte daha güçlü ve daha aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimin ardından ilk Meclis toplantısını, Başkan Ahmet Akın yönetiminde yaptı. Toplantıda, Başkan Mirza Meclis Birinci Başkan vekili ve Tarihi Kentler Birliği Komisyonu üyesi oldu. Meclis toplantısının ardından konuşan Mirza, şunları söyledi:

"İlk görevimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Alınan kararlar, şehrimizin geleceği için önemli adımları temsil ediyor, alınan kararların kentimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beni Bandırma Belediye Başkanı olarak seçen ve bu süreçte her zaman yanımda olan Bandırma'nın güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum. Meclis üyesi olan yol arkadaşlarımla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde çok önemli görevlerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim her zaman yanımızda olan siz değerli Bandırma halkına çok teşekkür ederim. Bu başarı Bandırma'nın, bu gurur hepimizin. Teşekkürler Bandırmam. Sorumluluğumuz büyük biliyorum. Birlikte daha güçlü ve daha aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz."