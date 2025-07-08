Dursunbey'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
Kurtlar Mahallesi'nde dün tarım arazisinde çıkarak ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.
Sabah havadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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