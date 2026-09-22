Durusoy, fon krizinde güven kaybına dikkat çekti, müdahale gecikmesini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Durusoy, fon krizinde güven kaybına dikkat çekti, müdahale gecikmesini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Durusoy, fon krizinde güven kaybına dikkat çekti, müdahale gecikmesini vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Serap Durusoy, fon krizine müdahalede gecikildiğini ve sorunun derin güven kaybı barındırdığını söyledi. Durusoy, borsa ve sermaye piyasasındaki yaranın yatırımcı tavrını değiştirip iç ve dış aktörlerde güven kaybına yol açacağını belirtti.

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) - Akademisyen İktisatçı Prof. Dr. Serap Durusoy, finansal piyasalardaki gelişmelere müdahalede gecikildiğini ve krizin derin güven sorunları barındırdığını söyledi. Durusoy, "Her ne kadar siyasi refleks ile ortam sakinleştirilmeye ve devlet gücü ile sorunun büyümesi önlenmeye çalışılsa da borsa ve sermaye piyasasındaki yaranın hem büyük hem de derin ve kabuk bağladığı görülüyor. Bu durumun ülke ekonomisine yönelik iç ve dış aktörlerin güven kaybına yol açacağı ve yatırımcı tavrını değiştireceği herkesçe bilinen bir gerçeklik" dedi. Durusoy, asıl önemli olanın paradan para kazanmanın cazip hale getiren ekonomik koşulların ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

Sermaye piyasalarında geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir dizi tedbir kararı aldığını açıklamıştı.

Borsa İstanbul'da bazı fonlarda yaşanan satış dalgasını ve ardından alınan kararları ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye gündemini bir haftadır fon krizinin meşgul ettiğini kaydederek, krizin ayak sesleri duyulmasına rağmen müdahalede gecikildiğini vurguladı. Durusoy, "Bu bağlamda her ne kadar süreç kamuoyunda fon krizi olarak tanımlansa da aslında etki alanının geniş olduğu, ekonomik olmanın dışında hukuki, politik, ahlaki ve güven sorununu barındırdığı söylenebilir. Finansal piyasaların anlık müdahale gerektiren alanlar olması nedeniyle piyasada ortaya çıkan sorun hızla büyüyebiliyor" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİK BİR SORUNUN VARLIĞI ORTADAN KALKMIYOR"

Durusoy, ekonomi yönetiminin "Genele yayılmış bir durum yok piyasalarda sınırlı sayıda fonda gerçekleşti" şeklindeki değerlendirmesinin sistemik bir sorunun varlığını ortadan kaldırmadığını vurguladı. Fon krizinin etkileri ile mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ilişkin tartışmaların devam ettiğine dikkati çeken Durusoy, yaşanan durumun sadece finans sektörü ve piyasa aktörleri ile sınırlı olmadığını, pek çok kesimi kapsadığını ve bu nedenle ekonomik ile sosyal maliyetinin yüksek olduğunu belirtti.

Gelişmelerin yatırımcı eğilimleri üzerindeki etkilerini de değerlendiren Durusoy, yurt içi ve yurt dışı yatırımcı tavrının değişeceğinin açık olduğunu ifade etti. Durusoy, "Her ne kadar siyasi refleks ile ortam sakinleştirilmeye ve devlet gücü ile sorunun büyümesi önlenmeye çalışılsa da borsa ve sermaye piyasasındaki yaranın hem büyük hem de derin ve kabuk bağladığı görülüyor. Bu durumun ülke ekonomisine yönelik iç ve dış aktörlerin güven kaybına yol açacağı ve yatırımcı tavrını değiştireceği herkesçe bilinen bir gerçeklik" dedi.

"PARADAN PARA KAZANMAYI CAZİP HALE GETİREN EKONOMİK KOŞULLAR ORTADAN KALDIRILMALI"

Yaşanan "büyük fon travmasının" ardından finans piyasasına güven sağlamanın kolay olmadığını vurgulayan Durusoy, bu süreçte borsadan çıkışların çoğalacağını, girişlerin ise daha temkinli olacağını söyledi.

Hem dövize hem de yastık altı altına yönelimdeki artış sebebiyle tasarrufların sisteme girmesinin zorlaşacağını belirten Durusoy, bu durumun özellikle yabancı yatırımcı çekme konusunda verilen mücadeleye zarar vereceğini kaydetti.

Rezerv biriktirme çabaları sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta itibarıyla rezerv satışlarında görülen artışın dikkat çekici olduğuna işaret eden Prof. Dr. Serap Durusoy, "Tüm bunlar yaşanırken sisteme dahil olanların mağduriyetini çözmeye ilişkin adımlar atılmakla birlikte asıl önemli olan paradan para kazanmayı cazip hale getiren ekonomik koşulların ortadan kaldırılması" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
EkonomiGüncelFinansBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:49:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Durusoy, fon krizinde güven kaybına dikkat çekti, müdahale gecikmesini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement