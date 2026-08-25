Dürziler İsrail'i Kendine Parça Görüyor - Son Dakika
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Dürziler İsrail'i Kendine Parça Görüyor

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Suriye'de Dürzi lider Hecri, Dürzilerin İsrail ile inanç açısından ortak noktaları olduğunu söyledi.

Suriye'nin güneyindeki Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri, "Dürziler kendilerini İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor." dedi.

Hecri, sosyal medyaya yansıyan açıklamalarında, "Dürzilerin İsrail ile inanç açısından ortak noktaları bulunduğunu" savundu.

Dürzilerin İsrail ile ilişkisine dair Hecri, "Dürziler kendilerini İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Hecri, bölgedeki diğer ülkelerin de "devletlerin doğru şekilde inşa edilmesi" konusunda benzer bir yaklaşım benimsemesini temenni ederek, her devletin kendisini koruyacak yapılar oluşturma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Gelecek günlerde yeni gelişmeler beklediklerini ileri süren Hecri, detay vermeksizin bu konuda "Batılı devletlerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin rolüne" işaret etti.

Hecri, bölgede barıştan yana olduklarını ancak önceliklerinin Suveyda'da istikrarın sağlanması olduğunu belirterek, kentin, bölgesel istikrarın inşasında "ilk yapı taşı ve temel merkez" olabileceğini savundu.

Dürzilerin bir kısmının lideri, Suveyda'nın istikrara kavuşması ve "tam egemenlik hakları ile kendi kaderini tayin etme hakkına" sahip olması halinde bölgesel istikrarın inşası için uygun bir zeminin sağlanabileceğini iddia etti.

Ayrıca Suveyda kent merkezinde konvoy oluşturan Hecri yanlıları, İsrail bayrakları ve Başbakan Binyamin Netanyahu fotoğraflarını taşıdı.

Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hecri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suveyda'nın merkezi hükümetten ayrılarak "bağımsızlık" kazanması gerektiğini iddia etmiş, bu süreçte İsrail ile yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden açık destek görmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dürziler İsrail'i Kendine Parça Görüyor - Son Dakika

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