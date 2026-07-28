Düşen Leylek Yavrusuna Kurtarma Operasyonu
Seydişehir'de düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince yuvasına geri konuldu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yuvadan düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı.
Kesecik Mahallesi'nde yuvasından düşen leyleği görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri, yavruyu yuvasına yerleştirdi.
Vatandaşlar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düşen Leylek Yavrusuna Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?