Düsseldorf Türk Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Düsseldorf Türk Film Festivali Başlıyor

05.06.2026 18:45
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Türk sinemasının Avrupa'daki yolculuğunu kutlayan festival, 7 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Düsseldorf Başkonsolosluğu himayesinde ilki düzenlenen "Düsseldorf Türk Film Festivali" yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek festival kapsamında film gösterimleri, söyleşiler ve Türkiye'den oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türk Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek buluşmayla Türk sinemasının Avrupa'daki yolculuğu ve kültürel etkileşim açısından bir platform oluşturulması amaçlanıyor.

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, oyuncu Şevket Çoruh ve İlker Ayrık da festivalin onur konukları arasında yer alıyor.

Festivalin ilk gününde açılış ve basın toplantısının ardından "Bildiğin Gibi Değil", "Hayat" ve "Mutluyuz Mu?" filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Gösterimlerin ardından oyuncu Cem Davran, oyuncu Serdar Orçin, yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu ile yapımcı Mehmet Can Ünlü sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Festivalin ikinci gününde "Cam Sehpa", "One Fire", "On Saniye" ve "Bir Zamanlar Gelecek" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Program kapsamında ayrıca "Kültürler Arası Diyalogda Sinema Bir Köprü Kurabilir mi?" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşiye festival başkanı Murat Gürvardar, başkan yardımcısı Serap Sinan ve yönetmen Terhi Ahava katılacak.

Festivalde ayrıca oyuncu Aslı Bankoğlu, senarist Erdi Işık, yönetmen Serpil Altın ve yapımcı Korhan Uğur da film gösterimlerinin ardından düzenlenecek söyleşilerde izleyicilerle buluşacak.

Festival, 7 Haziran'da son bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düsseldorf Türk Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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