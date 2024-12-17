Düşük Kredi Tuzağında Son Anda Dolandırılmaktan Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düşük Kredi Tuzağında Son Anda Dolandırılmaktan Kurtuldu

Düşük Kredi Tuzağında Son Anda Dolandırılmaktan Kurtuldu

Aksaray'da sosyal medyada dolandırıcı çetesinin 'düşük kredi' tuzağına kapılan Fatma Gökmen, polis eşliğinde bankadaki hesabını bloke ettirerek 100 bin TL'sini kurtardı.

17.12.2024 12:02  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da dolandırıcı çetesinin sosyal medyada kurduğu 'düşük kredi' tuzağına kanıp 100 bin TL kredi çeken Fatma Gökmen (45), son anda polis eşliğinde bankadaki hesabını bloke ettirip, dolandırılmaktan kurtuldu.

Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Fatma Gökmen, dün dolandırıcı çetesinin sosyal medyada kurduğu 'düşük kredi' sistemine tıklayıp, 40 bin TL kredi başvurusunda bulundu. Gökmen, başvurusunun ardından telefonla arayıp kendisini bankacı olarak tanıtan kişiye kanıp kredi limitini 100 bin TL'ye çıkararak, onun yönlendirmesiyle yeniden başvuru yaptı. Telefonuna gelen 'onay kodunu' da onaylayan Gökmen, hesabına yatan 100 bin TL'nin bir anda başka hesaba aktarıldığını gördü. Kendisini aradıkları numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Gökmen, durumu polise bildirdi. Gökmen, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri eşliğinde bahnka şubesine gitti. Fatma Gökmen'in çektiği 100 bin TL'nin henüz başka hesaba transferinin yapılmadığı belirlenip, bloke edildi.

Yaşadıklarını anlatan Fatma Gökmen, "Beni bankadan faizsiz kredi verecekleri söyleyen kişiler için telefonla aradılar. Ben daha öncesinde sosyal medyadan bir sayfaya kredi için tıklamıştım. Beni ikna edene kadar uğraştılar. Başta ikna olmadım. Daha sonra kendilerine güvendirdiler. Sonrasında ise bir başka bankadan da kredi çekmemi söyleyerek beni diğer bankalara aktardılar. Bankadan bana bir kez onay kodu gönderdiler. Ben de onayladım. Param hesabımdan gitti ve telefon kapandı. Ben de onlara ulaşamayınca hemen polisi aradım. Hemen banka şubesine polislerin müdahale etmesi sonrası 100 bin liramı kurtardılar. Ben de paramı bankadan aldım. Allah polisimizden razı olsun" dedi.

Gökmen'in şikayeti üzerine polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Aksaray, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Hukuk, Banka, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşük Kredi Tuzağında Son Anda Dolandırılmaktan Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:33:04. #1.12#
SON DAKİKA: Düşük Kredi Tuzağında Son Anda Dolandırılmaktan Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.