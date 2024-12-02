Duterte'nin Suikast Tehdidi: Görevden Azil İstemi - Son Dakika
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Duterte'nin Suikast Tehdidi: Görevden Azil İstemi

Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'nin Marcos Jr'a yönelik tehditleri, Kongreye taşındı.

02.12.2024 13:46
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Filipinler'de Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı öldürtmekle tehdit eden Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden azli talep edildi.

Duterte'nin "kendisinin belirsiz bir komplo sonucu öldürülmesi halinde Başkan'ı öldürmesi için suikastçı tuttuğuna" dair sözleriyle ilgili tartışmalar, bu kez Kongreye taşındı.

Temsilciler Meclisinde önde gelen bazı muhalifler ve aktivistler, anayasayı ihlal etme ve Marcos Jr'a yönelik suikast mesajı dahil "ağır suçlar" işlediği gerekçesiyle Başkan Yardımcısı Duterte'nin görevden azlini istedi.

Associated Press'in ulaştığı dilekçede Duterte'nin tehditlerinin "başkan yardımcılığı görevini sürdürmek için zihinsel uygunluğunun olmadığını" gösterdiği savunuldu.

Duterte'nin görevden alınmasına ilişkin şikayet, ilk olarak Kongrede görüşülecek ancak bu sürecin aylara yayılacağı ifade ediliyor.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkanı Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım'da kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Duterte, bu açıklamayı ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere Temsilciler Meclisinde bulunduğu sırada yapmıştı.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" bir tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Duterte'nin azlini görüşmenin Kongre için zaman kaybı olacağını söylemişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım'da Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve iddia edilen "ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması" istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Duterte'nin Suikast Tehdidi: Görevden Azil İstemi - Son Dakika

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