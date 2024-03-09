Düzağaç Belediye Başkanı Tutuklandı

Hatay'da fırtına nedeniyle çatı uçtu, otomobil zarar gördü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle otomobil ve bazı evler zarar gördü. Olay anı, bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.