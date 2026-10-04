Düzce Akçakoca\'da balıkçılar, rüzgar dinince palamudu İstanbul ve Ankara\'ya gönderdi

Düzce Akçakoca'da balıkçılar, rüzgar dinince palamudu İstanbul ve Ankara'ya gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, dün kuvvetli rüzgar yüzünden çıkamadıkları limandan rüzgarın azalmasıyla açıldı. 1 günlük aranın ardından avlanan çok sayıda palamut, kasalara istiflenip limanda araçlara yüklenerek çevre iller, İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, kasalarca palamut avlayarak limana döndü.
İlçede dün kuvvetli rüzgar nedeniyle Akçakoca Limanı'ndan çıkamayan balıkçılar, rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından denize açıldı.
Balıkçılar 1 günlük aranın ardından avladıkları çok sayıda palamutu teknelerine çekerek kasalara istifledi.
Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.
Kaynak: AA
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