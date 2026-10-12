Düzce Akçakoca\'da engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücü öldü

Düzce Akçakoca'da engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde sürücünün kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi, cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kurukavak köyünde Atilla Yılmaz'ın (63) kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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