Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğrencileri Zafer Bayramı'nı kutladı

Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlenen etkinlikle kutladı.
Öğretmenlerin hazırladığı etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra 100. Yıl Marşı'nı söyleyen öğrenciler, çuval, yumurta taşıma ve balon patlatma yarışmalarıyla eğlendi.
Etkinliğe, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ile Düzce BelKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz da katıldı.
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