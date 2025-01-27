Düzce\'de Ahırdan Eve Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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DÜZCE'de ahırda başlayıp bitişiğindeki iki katlı eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yığılca ilçesi Tıraşlar köyü Dağ Mahallesi'nde Sezgin Doğancı'ya ait ahır ve samanlıkta, dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yanındaki 2 katlı betonarme eve de sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın anları, dronla havadan görüntülendi. Can kaybının olmadığı yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.