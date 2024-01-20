Düzce\'de araçta gizlenmiş silah ve tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta döşemelerin içine gizlenmiş bir uzun namlulu silah ve bir ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait mermiler bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, "silah kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.