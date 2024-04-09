Düzce'de Ramazan Bayramı öncesi bakımı ve temizliği yapılan şehit kabirlerine çiçek dikildi.
Vali Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, kentteki tüm şehit kabirlerinin bakım ve temizliklerinin Valilik ve Kaymakamlıklarca yapıldığını bildirdi.
Ziyaret öncesi mevsim çiçeklerinin dikimini de tamamladıklarını aktaran Aslan, tüm kaymakamlara ve personele duyarlılıkları için teşekkür etti.
Çalışmalar şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Öte yandan Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram öncesi Şehir Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de bayram öncesi bakımdan geçirilen şehit mezarları çiçeklendirildi - Son Dakika
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